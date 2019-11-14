Киев, , 16:51 — REGNUM О давлении на членов «Слуги народа» заявил депутат от этой фракции Антон Поляков, сообщает 14 ноября «Страна.ua».

Комментируя заявление депутата Анны Скороход о преследованиях после того, как она проголосовала «против» закона об отмене моратория на продажу земли, Поляков заявил:

«То что говорит Скороход частично правда. Офис президента, действительно, переходит все границы и даёт указания [украинскому генпрокурору Руслану] Рябошапке. А за вчерашнее голосование против земли [руководитель офиса президента Украины Андрей] Богдан лично обзванивал некоторых депутатов и угрожал исключением из фракции».

Читайте также: Слабоумная Рада: «Одной рукой заказывают проституток, другой продают землю»

Напомним, законопроект об отмене моратория на продажу земли на Украине 13 ноября депутаты приняли в первом чтении. Многие украинские политики критически высказались об этом решении.

Читайте также: К зданию Рады принесли мёртвую свинью в гробу — видео

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Скороход заявила, что голосовала «против», и теперь её преследуют. Так, сразу после голосования задержали её мужа по запросу, который существует уже два года.

Читайте подробнее: «Зажимают рот». Депутат Рады пригрозила выходом из партии Зеленского

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Рады заявил о «продаже Украины»