Киев, , 16:36 — REGNUM Выходом из фракции «Слуга народа» пригрозила украинский депутат Анна Скороход, сообщает 14 ноября «Страна.ua».

Депутат пояснила, что готова сделать это в знак протеста против авторитарных методов руководства.

По её словам, ей фактически зажимают рот, их с мужем преследуют за её позицию. Так, муж Скороход, как она рассказала, был задержан 13 ноября — после очередного заседания Верховной рады, где депутат голосовала «против» открытия рынка земли.

Скороход «Я проголосовала против».

Скороход провела спонтанную пресс-конференцию, на которой рассказала:

«Депутатам запрещено ходить и высказывать мнения по поводу тех или иных законопроектов. Всё остальное я озвучила в зале».

Когда её спросили об давлении на неё, она ответила, что не боится преследований, потому что «мы живём в свободной стране», где «каждый имеет право высказывать своё мнение».

Говоря о муже, Скороход пояснила: его задержали на основании того, что была заявка из РФ от 2017 г. о его выдаче.

Издание отмечает, что в настоящее время депутат находится в положении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон об отмене моратория на продажу земли на Украине иностранцам принят Радой 13 ноября в первом чтении.

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