Анкара, , 16:40 — REGNUM Турция не будет отказываться от российских комплексов ПВО С-400 в пользу американских систем Patriot, заявил 14 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после завершения переговоров с президентом США Трампом.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщило информагентство Bloomberg.

По утверждению агентства, Эрдоган заявил о существующем стратегическом партнерстве с Россией, которое делает отказ от С-400 невозможен.

При этом президент Турции отметил готовность Анкары купить американские системы ПВО Patriot, но не для замены российских С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Эрдоганом заявил, что закупка Турцией современного российского вооружения «является проблемой» для США и НАТО

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