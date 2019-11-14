Париж, 14 ноября 2019, 15:59 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетит департамент Марна на северо-востоке страны, чтобы проиллюстрировать реализацию реформ, сообщает газета 20 Minutes.
Визит президента Франции начнется у мемориала двух сражений на Марне. Затем глава государства отправится в город Эперне, где примет участие в заседании городского совета.
Известно, что Эммануэль Макрон проведет встречу с префектом Марна Дени Конусом, чтобы проверить применение некоторых реформ на местном уровне, которые касаются ремонта жилья, открытия больниц, а также обучение детей с ограниченными возможностями.
Согласно опросу Elabe, 55% жителей Франции одобряют мобилизацию «желтых жилетов», а 71% считают, что это движение не позволило Эммануэлю Макрону лучше понять реалии повседневной жизни.
Ожидается, что глава государства посетит 21 и 22 ноября Амьен на севере Франции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон посетит Эперн и Амьен, где состоится собрание работников органов местного самоуправления.
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