Вильнюс, , 14:58 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 14 ноября, подписал распоряжение об отзыве посла Литвы в России Ремигиюса Мотузаса, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Посол отозван на фоне продолжающегося скандала вокруг торговли шенгенскими визами через посольство в Москве, однако официально Мотузас отозван в связи с окончанием своего срока полномочий.

Работу он закончит 16 января 2020 года. До этого момента президент Литвы должен будет утвердить нового главу диппредставительства Литвы в РФ. Кандидатуру нового посла должен будет одобрить и литовский парламентский комитет по иностранным делам.

Мотузас в 2019 году попал в коррупционный скандал в связи с подозрениями в создании незаконных схем по торговле шенгенскими визами в Москве. Однако в итоге до предъявления обвинений не хватило доказательств. Он прошёл в этом деле в статусе специального свидетеля, который присваивается в Литве лицам в шаге от официальных обвинений. Обвинения были выдвинуты только против литовского бывшего дипломата и предпринимателя, экс-посла Литвы в РФ Римантаса Шидлаускаса, гражданина России Рената Насырова и предпринимателя Альбинаса Беляускаса.

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