Минск, , 14:01 — REGNUM Белоруссия выполняет функции защиты России на западном направлении, однако Москва недостаточно помогает Минску в обеспечении армии современным вооружением. Об этом 14 ноября заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

«Мы же выполняем и функции защиты на этом направлении РФ, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги», — сказал Лукашенко на встрече госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Минск намерен инициировать изменение ряда положений совместного договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы.

Ранее во время доклада Лукашенко выразил недоумение в связи с тем, что граждан третьих стран не пропускают с территории Белоруссии в Россию и отправляют на таможенные пункты других стран.

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