Москва, , 13:52 — REGNUM Законопроект, определяющий механизмы расселения аварийного жилья, не содержит предпосылок для повышения взносов на капитальный ремонт. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявила замглавы Минстроя Татьяна Костарева в Госдуме.

«Законопроект не касается и не создает никаких предпосылок для повышения взносов на капремонт», — заверила она парламентариев.

Широкий резонанс вызвали данные о том, что жильцы оплатят такой суперремонт из своего кармана. Минстрой позже заверил, что взносы на капитальный ремонт повышены не будут.