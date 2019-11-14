Тбилиси, , 13:41 — REGNUM 14 ноября члены большинства парламента Грузии — первый вице-спикер Тамар Чугошвили, Ирина Пруидзе, Георгий Мосидзе, Дмитрий Цкитишвили, Тамар Хулордава, Заза Хуцишвили и Софио Кацарава покинули правящую команду. Об этом заявила Чугошвили после голосования в парламенте, на котором провалился законопроект об избирательной реформе.

«Для нас было очень принципиально это изменение. Не имеет значения, чем вызван провал этого конституционного изменения. У нас нет другого пути, кроме как покинуть парламентские должности и парламентское большинство, поскольку провал конституционных изменений — это очень тяжелый вопрос, и за это мы не можем взять ответственность на себя», — заявила вице-спикер.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, переход на пропорциональную систему выборов является давним требованием оппозиции, и провести реформу обещали правящая партия обещала еще в ходе предвыборной кампании. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвиливо время беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года снова пообещал провести реформу. Это заявление получило одобрение грузинского общества, политических сил, западных структур и Евросоюза.

Парламент Грузии разработал законопроект о переходе на пропорциональную систему выборов, однако многие депутаты от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат изменения. В результате 12 и 13 ноября на заседаниях в парламенте не удалось провести голосование. Для принятия поправок в конституцию нужно, чтобы закон одобрили не менее 113 депутатов, при этом у «Грузинской мечты» 104 из 150 мест в парламенте.

13 ноября председатель оппозиционной партии «Демократическое движение — единая Грузия», бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе предупредила власти Грузии, что непринятие избирательной реформы может вызвать серьезную дестабилизацию в стране. 14 ноября в заседании правительства премьер-министр ГрузииГеоргий Гахария призвал парламентариев что парламентарии «разделить ответственность перед демократическим развитием страны и каждым гражданином» и проголосовать за проект правящей партии.

Дважды 13 и 14 ноября перед заседаниями парламента в офисе «Грузинская мечта» под председательством Иванишвили проходили заседания большинства. Несогласных с реформой депутатов пытались убедить поддержать изменения.

Оппозиция считает происходящее спектаклем Иванишвили, который стремится сохранить власть после выборов 2020 года.

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