Тбилиси, , 13:19 — REGNUM 14 ноября в парламенте Грузии провали проект правящей партии о переходе к пропорциональной избирательной системе. И на это событие не смог не отреагировать бывший президент Михаил Саакашвили. Саакашвили призвал народ Грузии сплотиться против «режима» Иванишвили.

Михаил Саакашвили © ИА REGNUM

«Как и ожидалось, Иванишвили всех кинул и одурачил. Скоро, 23 ноября, наступит праздник Гиоргоба и грузинский народ должен сплотиться, сделать мирную мобилизацию. У этого режима нет легитимации, так что, все зависит от нас. Сила в единстве, у нас все получится», — заявил Саакашвили в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, переход на пропорциональную систему выборов является давним требованием оппозиции, и провести реформу обещали правящая партия обещала еще в ходе предвыборной кампании. Председатель правящей партии «Грузинская мечта»Бидзина Иванишвили во время беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года снова пообещал провести реформу. Это заявление получило одобрение грузинского общества, политических сил, западных структур и Евросоюза.

Парламент Грузии разработал законопроект о переходе на пропорциональную систему выборов, однако многие депутаты от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат изменения. В результате 12 и 13 ноября на заседаниях в парламенте не удалось провести голосование. Для принятия поправок в конституцию нужно, чтобы закон одобрили не менее 113 депутатов, при этом у «Грузинской мечты» 104 из 150 мест в парламенте.

13 ноября председатель оппозиционной партии «Демократическое движение — единая Грузия», бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе предупредила власти Грузии, что непринятие избирательной реформы может вызвать серьезную дестабилизацию в стране. 14 ноября в заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал парламентариев что парламентарии «разделить ответственность перед демократическим развитием страны и каждым гражданином» и проголосовать за проект правящей партии.

Дважды 13 и 14 ноября перед заседаниями парламента в офисе «Грузинская мечта» под председательством Иванишвили проходили заседания большинства. Несогласных с реформой депутатов пытались убедить поддержать изменения.

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