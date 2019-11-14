Исламабад, , 12:59 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад создал Картарпурский коридор для паломников-сикхов из Индии для того, чтобы «уничтожить ненависть».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава внешнеполитического ведомства Пакистана заявил, что Картарпурский коридор в провинции Панджаб «распространяет любовь». Министр также подчеркнул, что этот совместный проект — шаг навстречу Индии и призыв изменить политику в бывшем штате Джамму и Кашмир, недавно лишенном особого статуса и разделенном на две союзные территории.

Напомним, что Картарпурский коридор, который позволит паломникам-сикхам из Индии без визы посещать священные места на территории Пакистана, соединяет пакистанскую провинцию Панджаб и одноименный индийский штат. Картарпур-Сахиб в Пакистане — это место смерти основателя сикхизма Гуру Нанака.