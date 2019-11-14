Минск, , 12:42 — REGNUM Минск намерен инициировать изменение ряда положений совместного договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы. Об этом рассказал 14 ноября государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась, передает БЕЛТА.

Как сообщил он журналистам после своего доклада президенту республики Александру Лукашенко, ряд положений договора являются полезными, но есть и такие условия, которые уже не актуальны.

«Ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран», — сказал Зась.

Стоит отметить, ранее во время доклада Лукашенко выразил недоумение в связи с тем, что граждан третьих стран не пропускают с территории Белоруссии в Россию и отправляют на таможенные пункты других стран.

Напомним, договора о взаимных усилиях в охране границы между Россией и Белоруссией был подписан в 1995 году.