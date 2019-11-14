Париж, , 11:11 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал оказать военную поддержку Демократической Республике Конго в борьбе с вооруженными группировками в восточном регионе страны. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

«Франция намерена на стороне ДР Конго вступить в борьбу с вооруженными группами, которые дестабилизируют страну, некоторые из которых связаны с организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил президент Макрон главе ДР Конго Феликсу Чисекеди в ходе Парижского форума мира.

Президент Франции добавил, что поддержка примет «военное измерение» и будет включать в себя «разведку», однако не сообщил дальнейших подробностей.

По информации журналистов, Чисекеди вошел в число 30 глав государств и правительств, участвующих во втором ежегодном Парижском форуме мира. По его словам, он хочет видеть, что «Франция гораздо больше присутствует в Африке».

«Когда друг в затруднении, друзья помогают», — добавил он, имея в виду помощь Франции.

Напомним, что вооруженные силы Демократической Республики Конго недавно начали наступление на группы боевиков, действующие в восточном регионе страны.