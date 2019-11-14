Москва, 14 ноября 2019, 09:36 — REGNUM Стратегическая проблема Европы — это брюссельские бюрократы, которые уже давно игнорируют единые стратегические цели Евросоюза и действуют, как лоббисты своих стран и отдельных компаний, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление Туска.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что странам Европы приходилось постоянно напоминать, что надо воспринимать Россию как стратегическую проблему.
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