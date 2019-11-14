Париж, , 09:35 — REGNUM 14 и 21 ноября президент Франции Эммануэль Макрон посетит Эперн и Амьен соответственно, где состоится собрание работников органов местного самоуправления, сообщает 13 ноября канал France 24.

Поездки главы государства совпадают по времени и местам с проведением крупнейших акций протеста, в число которых входят манифестации в Париже по вопросам здравоохранения, возможная акция «желтых жилетов», которые готовятся к первой годовщине со дня организации движения, а также волнения среди студентов. Кроме того, сохраняется опасность проведения 5 декабря всеобщей забастовки.

В этой обстановке 13 ноября пресс-секретарь правительства Франции Сибет Ндиайе заявила, что правительство проявит особое внимание по отношению к представителям ряда профессий, которые испытывают финансовые трудности. Выступления во время поездок по стране президент Макрон посвятит вопросам, связанным с здравоохранением, расширением сети высокоскоростных автомобильных и железных дорог.