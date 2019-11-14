Ташкент, , 08:51 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал систему снабжения населения мясом, молоком, яйцами и другими сельскохозяйственными продуктами. Об этом глава государства заявил 13 ноября на совещании по вопросам развития животноводства, птицеводства и рыболовства, сообщает издание «Подробно.uz».

Участники совещания отметили, что за первые десять месяцев 2019 года в республику был импортирован крупный рогатый скот на $100 млн. Кроме того, в рамках совещания был поднят вопрос нехватки ветеринаров и специалистов по правильному откорму скота.

Кроме того, существующая система забоя скота приводит к выпуску некачественной шкуры, а мощность скотобоен загружена на 30−40% из-за малого внутреннего спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября главный экономист Азиатского банка развития по природным ресурсам и сельскому хозяйству в Туркестане и Западной Азии Буй Минь Джиапа заявил, что банк планирует выделить республике $150 млн на поддержку стратегии правительства в области диверсификации сельского хозяйства.

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