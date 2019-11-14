Москва, 14 ноября 2019, 08:49 — REGNUM Российская спецслужбистская элита должна отказаться от греющей ее душу еще с 70-х годов идее о вхождении в Запад и вытеснении оттуда США, как невозможной практически, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Кургинян отметил, что то, о чем мечтали с 70-х годов советские спецслужбы, а затем и их постсоветские преемники — вхождение России в Европу, удаление из Европу США, разрушение евроатлантической солидарности и создание великого европейского пространства от Лиссабона до Владивостока — невозможно по факту и красиво лишь на бумаге.
По его словам, описанная им модель существует в головах советской и постсоветской элиты еще с 70-х годов и является невозможной утопией, от которой необходимо как можно скорее освободиться, в противном случае Россия не сможет распрямиться даже идеологически.
Напомним, что 14 ноября театральный режиссер, философ, ученый, политолог и общественный деятель Сергей Кургинян празднует день рождения.