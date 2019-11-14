Брюгге, Бельгия, , 08:28 — REGNUM Странам Европы приходилось постоянно напоминать, что надо воспринимать Россию как стратегическую проблему. Об этом заявил 13 ноября председатель Евросовета Дональд Туск, выступая со сцены Колледжа Европы в Брюгге.

«Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим, что Россия — это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема», — рассказал он о трудностях, с которыми сталкивался в течение пяти лет на посту главы Евросовета.

Туск также заявил о своей уверенности в том, что президент России Владимир Путин якобы не только планирует вернуть контроль над странами бывшего Советского Союза, но и ослабить, провоцируя разногласия, сам Евросоюз. По его мнению, ЕС сохранил свое единство, благодаря жесткой антироссийской позиции.

Стоит отметить, что Туск начал исполнять обязанности председателя Евросовета 1 декабря 2014 года. С первого числа следующего месяца срок его полномочий прекращается.