Богота, , 05:23 — REGNUM Исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес после совершённого в этой стране государственного переворота признала Колумбия, говорится 14 ноября в заявлении колумбийского министерства иностранных дел.

«МИД от имени правительства Колумбии признает Жанин Аньес в качестве временного президента Боливии», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Жанин Аньес — второй вице-спикер верхней палаты парламента Боливии. И.о. обязанности президента страны она объявила себя днём ранее. Также она пообещала как можно скорее провести в стране новые президентские выборы.

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