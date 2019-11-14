Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, что турецкая сторона продолжит соблюдать режим прекращения огня в Сирии. Об этом Трамп заявил 13 ноября на совместной с Эрдоганом пресс-конференции.

Турецкие солдаты U.S. Army

Американский лидер рассказал, что он является большим поклонником турецкого президента. По мнению Трампа, режим прекращения огня действует и продолжает активно развиваться, вопреки его сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября турецкая военная операция «Источник мира» на территории Сирии была приостановлена после подписания меморандума между РФ и Турцией.

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