Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Открытые слушания в американском Конгрессе по импичменту президента США Дональда Трампа названы им мошенничеством. Об этом американский президент объявил 13 ноября на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Дональд Трамп Michael Vadon

Трамп рассказал, что не смотрел трансляцию слушаний, потому что участвовал в более важном событии — встрече с турецким лидером. Президент добавил, что намерен добиться оглашения имени автора жалобы, запустившей процесс по его импичменту.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп объявил, что распечатка его первого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским будет опубликована 14 ноября.