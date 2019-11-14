Исламабад, , 08:48 — REGNUM 13 ноября специальный посланник КНР по афганским делам Дэн Сиджун заявил, что Пакистан играет особую важную роль в мирном процессе в Афганистане.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, это заявление китайский дипломат сделал во время встречи с заместителем министра иностранных дел Пакистана Сохаилем Махмудом в Исламабаде. По мнению Дэна Сиджуна, посреднические усилия, которые Исламабад прилагает в мирном диалоге в Афганистане могут внести большой вклад в стабильность и процветание региона.

Напомним, что ранее в Пекине прошел второй раунд четырехсторонних переговоров по Афганистану с участием делегаций США, Китая, России и Пакистана.