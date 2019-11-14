Вашингтон, , 01:22 — REGNUM Встреча министров коалиции, посвященная борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и заседание «малой группы» по ситуации в Сирии состоится 14 ноября в Вашингтоне, сообщил журналистам представитель Госдепартамента США.

Из более 80 партнеров по коалиции, которых насчитали власти США, на встрече будут присутствовать лишь около 35. Темами для обсуждения станут военная операция Анкары против курдов, ситуация с «Сирийскими демократическими силами», действия властей Сирии и России, а также дальнейшая деятельность США на сирийской территории.

Кроме того, перед совещанием коалиции состоится заседание «малой группы», в состав которой входят США, Франция, Великобритания, Германия, Саудовская Аравия, Иордания и Египет. В рамках заседания стороны обсудят военно-политическую ситуацию в Сирии и последствия собрания конституционного комитета, которое прошло в конце октября в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сирии Башар Асад назвал вооруженный конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны, которую ведут опосредованно.

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