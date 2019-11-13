Бразилиа, , 23:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал отношения России и Китайской Народной Республики прочными, стабильными и не подверженными влиянию извне. Об этом российский лидер заявил сегодня, 13 ноября, на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммите БРИКС в Бразилии.

«Связи между Россией и Китаем прочны и стабильны, они не подвержены влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития», — сказал президент России.

Глава государства добавил, что в основе российско-китайских отношений лежит многолетняя, ставшая уже традиционной дружба российского и китайского народов, а также взаимное уважение интересов. Кроме того, власти двух стран плотно координируют свои позиции по ключевым глобальным проблемам.

Российско-китайское сотрудничество является всеобъемлющем. Руководства стран проводят консультации на политическом уровне, а также тесно сотрудничают в экономике. Москва и Пекин координируют свои позиции на международной арене. очень существенным является сотрудничество в военно-технической сфере.

Си Цзиньпин, в свою очередь, обратил внимание на развитие торговли между двумя странами. Он подчеркнул, что торговлю нужно увеличивать.