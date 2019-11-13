Шаран, , 23:00 — REGNUM 12 ноября официальные представители Национальных сил безопасности и обороны Афганистана заявили, что на территории афганских провинций Пактика (столица провинции — г. Шаран) и Логар (столица провинции — Пули-Алам) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 11 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по укрытию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории нескольких уездов вышеупомянутых провинций.

По словам официальных представителей Национальных сил безопасности и обороны, в результате операции было также уничтожено несколько единиц легкого и тяжелого оружия, принадлежавшего талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.