* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 23:45 — REGNUM 12 ноября посол Соединённых Штатов Америки в Исламской Республике Афганистан Джон Басс заявил, что США всецело поддерживают смелое решение президента Афганистана Ашрафа Гани освободить трех заключенных из числа членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Джон Басс сделал это заявление в ходе интервью телевизионному каналу.

Посол США в Кабуле отметил, что это решение отражает силу Афганистана и Национальных сил безопасности и обороны и предпринимаемые ими попытки защитить своих граждан.

Американский дипломат также выразил надежду, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оценит этот жест доброй воли со стороны центрального правительства и сделает шаг на встречу.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что три лидера сети «Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были освобождены в рамках обмена заключенными. В свою очередь группировка должна освободить двух профессоров Американского университета в Афганистане, которые ранее были захвачены в плен.