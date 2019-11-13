Москва, , 20:29 — REGNUM О гибели на полигоне «Кузьминки» (Ростовская область) контрактника Эльдера Сеферова пишет 13 ноября «Новая газета».

Также издание сообщает о том, что в середине апреля здесь же пропал без вести солдат срочной службы Александр Долина.

Как сообщается, военная прокуратура возбудила в отношении Долины уголовное дело по статье «Самовольное оставление части». Мать Долины, который является уроженцем Крыма, надеется, что он жив, и «не верит военным».

Также издание сообщает о гибели уроженца Дагестана сержанта Сеферова 17 июня 2019 г. и приводит показания очевидцев, согласно которым он лежал «между танковой и директрисой БМП, предположительно с проникающим пулевым ранением в спину на расстоянии 950 метров от рубежа открытия огня».

Приводится информация о материалах проверки инцидента, согласно которым на «Кузьминках» было допущено «нарушение требований безопасности».

В этих же документах причиной смерти Сеферова указаны «не огнестрельные ранения, а остановка сердца и многооскольчатые переломы правых седалищной и подвздошной костей, крестца, бедренных костей с кровоизлиянием в окружающий перелом костей правого предплечья».

Издание приводит слова адвоката военнослужащего, которого обвиняют в том, что он насмерть сбил Сеферова, управляя боевой машиной МТЛБУ-1В15М. О пулевых ранениях в судмедэкспертизе не упоминается, заявляет юрист.

Также издание приводит слова механика-водителя, который признался, что помогал спрятать труп Сеферова, но сделал это «под пытками»:

«Стали бить по лицу моим же телефоном, потом просто били. Я испугался и подписал то, что от меня требовали».