Анкара, , 19:28 — REGNUM Турция решительно осуждает продолжающиеся удары Израиля по объектам в секторе Газа и призывает мировое сообщество защитить мирное население Палестины, сообщается в заявлении МИД Турции, опубликованном 13 ноября.

МИД Турции отмечает гибель многих мирных жителей палестинского анклава от ударов Израиля и призывает принять меры против израильской оккупации.

«Мировое сообщество не должно игнорировать трагедию Палестины, нужны неотложные меры противодействия израильским оккупантам. Призываем к выполнению обязательств мирового сообщества по защите мирных жителей Палестины», — указано в заявлении турецкого МИД.

Кроме того, Анкара призывает Израиль «отказаться от агрессивных действий, ставших государственной политикой».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября пресс-секретарь министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кидра сообщил о гибели 23 человек и ранениях ещё 69 в результате ударов, нанесённых Израилем по территории анклава.

Напомним, крупнейшее обострение обстановки между Израилем и палестинцами произошло после ликвидации 12 ноября одного из командиров группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата.

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