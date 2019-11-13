Газа, Палестина, , 19:04 — REGNUM За два дня израильских бомбардировок сектора Газа погибли не менее 23 палестинцев, 13 ноября передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября авиация Израиля уничтожила главаря «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Баха Абу аль-Атта в его доме в Газе.

После гибели своего командира исламисты из Газы за два дня выпустили по Израилю не менее 200 ракет. Израиль ответил новыми авиаударами и обстрелами.

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