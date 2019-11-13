Газа, Палестина, 13 ноября 2019, 08:07 — REGNUM Радикальными палестинцами из сектора Газа было произведено несколько ракетных запусков по территории Израиля. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба израильской Армии обороны на своей странице в социальной сети Twitter.
«Массированный ракетный обстрел из сектора Газа по Израилю», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отметим, как передавало ИА REGNUM, 12 ноября палестинские радикалы запустили не менее 50 ракет по территории Израиля из сектора Газа.