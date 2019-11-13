Москва, , 17:25 — REGNUM В создании новейших российских уникальных видов оружия есть заслуга военных контрразведчиков. Об этом сегодня, 13 ноября, заявил журналистам генерал-полковник Александр Безверхний, возглавлявший департамент военной контрразведки ФСБ в 2000—2015 годах.

По словам генерала Безверхнего, в 1990-е годы иностранные спецслужбы пытались изучить обстановку в российской армии и стране в целом, а также создать «серьезную агентуру» в вооруженных силах.

Однако российская контрразведка работала и проводила активные мероприятия, которые сорвали планы иностранных разведок.

«Говоря простым языком, делали «подставы», «запаривали дезу», отвлекали их внимание на созданные нами оперативные ситуации», — пояснил генерал Безверхний.

Он пояснил, что в определенный момент у иностранных разведок сложилось впечатление, что они знают все секреты российских вооруженных сил и военно-промышленного комплекса. Но когда в 2018 году президент России Владимир Путин объявил о наличии в стране вооружений нового типа, аналогов которым нет во всем мире, «противник был ошарашен», так как ничего этого не знал.

Генерал подчеркнул, что военная контрразведка сыграла одну из ключевых ролей в возрождении российской армии.