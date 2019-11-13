Анкара, , 17:14 — REGNUM Губернатор турецкой провинции Ширнак Али Хамза Пехливан прибыл в район проведения контртеррористической операции «Мор-6», где в своем интервью журналистам заявил: «Большая часть плато Фарашин, на котором проводится операция, лежит в провинции Ширнак. Она начата здесь для недопущения ухода террористов Рабочей партии Курдистана на зимние квартиры и их нейтрализации. Наряду с внутренними войсками в ней участвуют полицейский спецназ и структуры безопасности».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Али Хамза Пехливан отметил: «Наша цель — продолжать борьбу до последнего террориста. Выражаясь словами нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, — спуститься в их берлоги и устранить угрозу, которую они представляют для жизни и имущества наших граждан».

Губернатор добавил: «Операции серии «Мор» приносят впечатляющие результаты. Раньше там были равнины, куда даже и не заходили граждане, но сейчас мы с радостью видим, что люди переезжают туда для занятия животноводством».