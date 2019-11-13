Киев, , 16:50 — REGNUM Мёртвую свинью в гробу принесли активисты «Всеукраинской аграрной рады» к зданию Верховной рады 13 ноября. Видео опубликовано на YouTube.

Украинские аграрии этой акцией протестуют против продажи земли иностранцам. Участники акции заявили, что таким образом протестуют против «похорон» украинского животноводства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене моратория на продажу земли на Украине.

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