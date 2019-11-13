Киев, , 11:44 — REGNUM Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли. Об этом 13 ноября сообщает телеканал «112 Украина».

Также сообщается, что протестующие против законопроекта устроили мини-представление: ими была привезена под окна Рады мертвая свинья, которую они положили в гроб и собираются похоронить у киевской площади Конституции.

Кроме этого, уточняется, что таким образом аграрии Украины выражают свой протест против снятия запрета на продажу земли, так как им придется вырезать весь свой скот для того, чтобы суметь конкурировать с крупными агрохолдингами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее группа депутатов Рады блокировала парламентскую трибуну из-за рассмотрения законопроекта о снятии запрета на продажу земли.