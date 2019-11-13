Рига, , 16:22 — REGNUM Фракция партии «Согласия» в Рижской думе поставила ультиматум своим партнерам — партии «Честь служить Риге» — об исключении из рядов правящей коалиции группы независимых депутатов, пишет портал Press.lv.

По данным журналистов, после скандала с Нилом Ушаковым от фракции «Согласия» в Рижской думе «откололось» четверо депутатов, образовавших свою группу независимых народных избранников. Так как все представленные в Думе Риги «латышские партии» отказались от сотрудничества с «Согласием», беглецов пришлось снова взять в коалицию.

Отмечается, что причина ультиматума «Согласия» — в коррупционных обвинениях в адрес лидеров группы: вице-мэра и члена правления Рижского свободного порта Вадима Баранника и главы Комитета городского развития Алексея Росликова. По сути, отмечают сотрудники СМИ, у бывшей партии Ушакова нет другого выхода, чтобы «отмыться от коррупционного пятна на репутации».

Общее число депутатов Думы — 60. Фракция «Согласия» — 17 депутатов, «Честь служить Риге» — 11 депутатов, группа независимых депутатов — 4 (все они и составляют правящую коалицию). В оппозиции находятся: «Новая консервативная партия» — 9 депутатов, партия «Для развития Латвии» — 8, «Национальное объединение» — 6, «Единство» — 4.

Журналисты отмечают, что «латышские» партии чисто арифметически не могут составить большинство и не могут пойти на любое сотрудничество с «русскими», ни одного прецедента за 30 лет. Значит перевыборы неизбежны.