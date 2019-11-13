Киев, , 15:26 — REGNUM Верховная рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта о продаже земли. При этом оппозиционные депутаты выкрикивали «Позор» во время выступления министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.

Заседание украинского парламента возобновилось после более чем часового перерыва, во время которого лидеры фракций общались с руководством Рады. После того, как председатель парламента Дмитрий Разумков огласил рассмотрение законопроекта, депутаты от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» заблокировали трибуну.

Оппозиционеры препятствовали выступлению министра Милованова, и когда он всё же начал говорить, сопровождали его речь криками «Позор!».

Как сообщало ИА REGNUM, Рада планирует рассмотреть 11 проектов о рынке земли, в том числе законопроект в редакции аграрного комитета, позволяющий покупать землю иностранным компаниям, которые работают на Украине больше двух лет, или с 2024 года — юридическим лицам с иностранными бенефициарами.

Читайте также: На Украине предложили отложить рассмотрение закона о продаже земли