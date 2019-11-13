Киев, , 13:46 — REGNUM Представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук (партия «Слуга народа») предложила отложить голосование по законопроекту о продаже земли, об этом она рассказала в кулуарах Рады.

«Наша позиция в том, чтобы не вносить сегодня на голосование законопроект и все-таки доработать его для первого чтения», — цитирует ТАСС Верещук.

По ее словам, закон «сырой», за него не нужно голосовать в первом чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в заседании Рады объявлен перерыв — спикер парламента Дмитрий Разумков собрал совещание с главами фракций. Мероприятие проходит в закрытом режиме.

В первом чтении предлагается принять законопроект в редакции аграрного комитета с нормой о возможности покупки земли иностранными компаниями, которые работают на Украине больше двух лет, или с 2024 года для юридических лиц с иностранными бенефициарами.

Отметим, против законопроекта о возможности продажи земли выступают фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина» Юлии Тимошенко и группа «За будущее».

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