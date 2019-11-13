Нью-Дели, , 15:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил Индию и Китай в загрязнении мирового океана. Об этом 13 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на выступление американского лидера в экономическом клубе Нью-Йорка.

В свое речи Дональд Трамп подчеркнул, что развивающиеся страны мира, такие как Индия, Китай и Россия, не предпринимают «ровным счётом никаких усилий для борьбы с загрязнением окружающей среды. По словам американского лидера, мусор, который Индия и Китай сбрасывают в море, «доплывает до Лос-Анджелеса». «Индия не только не борется с загрязнением окружающей среды, но и хочет, чтобы мы платили им деньги за это, так как Индия — развивающаяся страна! Мы тоже развивающаяся страна», —заявил он.

Напомним, что экономический клуб Нью-Йорка представляет собой некоммерческую, неполитическую организацию, предназначенную для обсуждения насущных проблем социального, экономического и политического характера. Данная площадка приглашает в качестве своих спикеров величайших лидеров мировой общественности, политиков и предпринимателей.