Пекин, , 14:12 — REGNUM Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) постепенно получат больше истребителей-невидимок J-20 и больших транспортных самолетов Y-20, а также в ближайшем будущем стратегические бомбардировщики H-20, чтобы достичь цели стать ВВС мирового класса. Об этом пишет военный ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на китайское издание Global Times.

На видео, опубликованном ВВС НОАК 10 ноября 2019 года, демонстрировалось их основное современное боевое оборудование, включая истребители J-20 и J-16, стратегический бомбардировщик H-6N, транспортный самолет Y-20, воздушную систему раннего предупреждения KJ-2000 и зенитно-ракетный комплекс HQ-9.

Китай теперь имеет воздушные танкеры, самолёты радиоэлектронной борьбы и самолёты радиоэлектронной разведки, а его истребители эволюционировали от первого до пятого поколения, отметил Фу Цяньшао, китайский эксперт по противовоздушной обороне. По его мнению, это показывает, что ВВС Китая имеют более полную систему с большим количеством типов самолётов и новейших технологий.

В отношении разрабатываемого в Китае бомбардировщика H-20 Фу Цяньшао сказал, что это будет долгожданный стратегический бомбардировщик-невидимка, сопоставимый с американским стратегическим бомбардировщиком B-2. Данный самолёт также будет исполнен в варианте воздушного танкера под маркой Y-20.

По мнению китайского эксперта, нужно разработать больше беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время КНР располагает вооружённым разведывательным БПЛА GJ-2, ударным дроном-невидимкой GJ-11, а также высотным скоростным разведывательным БПЛА WZ-8.

Фу также сказал, что важно сосредоточиться на военных учениях, близких к реальным боям, чтобы повысить комплексные боевые возможности ВВС.

Высокопоставленный чиновник ВВС Китая ещё в ноябре 2018 года заявил, что первый шаг заключается в том, чтобы к 2020 году построить стратегические силы, которые объединят авиационную и космическую мощь, а также ударные и оборонные возможности. Затем стратегические возможности будут улучшены и станут современными к 2035 году, а полная трансформация китайских ВВС в ВВС мирового класса будет достигнута к середине 21-го века.