Москва, , 14:07 — REGNUM Более 2,5 тыс. предприятий и организаций получили приглашения на Международный военно-технический форум «Армия-2020». Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов 13 ноября на заседании оргкомитета форума.

Он уточнил, что выставки пройдут в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома «Кубинка». Общая выставочная площадь превысит 320 тыс. кв. м, ожидаемое число посетителей — около 1,5 млн человек.

Для всех желающих форум откроют с 27 по 29 августа 2020 года. Приглашения к участию в форуме также получат более 130 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что проведение военно-технического форума «Армия» и Армейских международных игр (АРМИ) в 2020 году будет совмещено.

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