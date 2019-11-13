Новосибирск, , 14:01 — REGNUM Депутаты комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам обратились к правительству области с просьбой навести порядок в действиях регионального оператора по вывозу мусора — ООО «Экология-Новосибирск». Парламентарии уверяют, что если этого не будет сделано, то они будут настаивать на расторжении договора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Депутаты напомнили о долгах регоператора перед перевозчиками мусора. Но по словам председателя комитета Евгения Покровского, здесь депутаты не в праве и не будут вмешиваться в спор двух хозяйствующих субъектов.

«Есть возможность привести в чувство и оператора, и перевозчиков, — заявил заместитель губернатор Сергей Сёмка. — Ситуация не должна выйти из-под контроля!»

Заместитель председателя комитета Олег Сметанин считает, что в регионе не налажены процессы сортировки и переработки мусора, заявленные изначально. По его мнению, не исключено, что операторов в регионе должно быть два-три.

«Нас убеждали в том, что будет только лучше. Прошел год, но, как мы видим, лучше не стало. И к городским, и к областным депутатам поступает огромное количество жалоб на действия регоператора», — сказал депутат Сергей Конько.

Депутаты приняли решение обратиться к правительству. Ответ ожидается 20 ноября.