Сухум, , 13:56 — REGNUM 13 ноября президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о назначении Андрея Бобуа на должность начальника Государственной миграционной службы Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 октября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ, в котором структура кабинета министра подверглась изменениям. Произошло слияние некоторых ведомств, статус одних был понижен, других — повышен.

Сохранили свои посты Адгур Ардзинба (министерство экономики), Гарри Аршба (министерство внутренних дел), Мираб Кишмария (министерство обороны), Адгур Какоба (министерство просвещения), Эльвира Арсалия (министерство культуры) и Лев Квициния (министерство чрезвычайных ситуаций), Марина Пилия (министерство юстиции).

12 ноября Хаджимба подписал указы о назначении председателей девяти государственных комитетов.

Правительство Абхазии преследует цель сокращения численности сотрудников госаппарата.

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