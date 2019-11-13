Бишкек, , 13:42 — REGNUM Предприниматель из Китая Айеркен Саймаити, убитый в одном из кафе Стамбула, находился в международном розыске за мошенничество на территории Киргизии. Об этом 13 ноября заявил министр иностранных дел республики Кашкар Джунушалиев на заседании Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии, сообщает издание «Кабар».

По его словам, бизнесмен был объявлен в международный розыск в 2017 году. Против Саймаити было возбуждено уголовно дело за мошенничество — предприниматель завладел товаром своего партнера на сумму $3,28 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в Стамбуле был убит бизнесмен Айеркен Саймаити. На месте убийства находился автомобиль с консульскими номерами Киргизии. 12 ноября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уволил генерального консула в Турции Эркина Сопокова.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Киргизии уволил генерального консула в Турции