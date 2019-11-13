Москва, 13 ноября 2019, 18:28 — REGNUM «Россия не имеет эффективного процесса передачи знаний в технологию, в рынок», — заявил на Общем собрании РАН в Москве ее глава Александр Сергеев. Он убежден, что без этого стране не решить поставленную задачу прорывного научно-технологического развития. Во всяком случае, войти в пятерку стран-лидеров, не решив эту задачу, не получится.
По словам главы РАН, нельзя сказать, что «мы в нашей стране имеем такой эффективный процесс передачи знаний в технологию, в рынок, и обратную подпитку знаний». Однако это тренд экономического развития передовых в экономическом смысле стран. Именно те страны, которые научились это делать, вырвались за последние 20−30 лет в экономические лидеры.
Глава РАН особо отметил, что общественное развитие невозможно без общественного консенсуса. А его в российском обществе, увы, нет. Как нет ответа на вопрос о том, кто мы такие, что нас объединяет. Именно поэтому основная задача нынешней сессии РАН — обсудить этот вопрос.
Подобные вопросы стоят не только перед Россией. По словам академика Сергеева, «маятник глобализации качнулся настолько вверх, что многие страны задумываются о потере идентичности». Специфика России в том, что на пути консенсуса мы слишком быстро прыгнули из одной социально-политической формации в другую. Совсем недавно была идентичность — мы были советскими людьми. Сейчас нам сложно ответить на этот вопрос, потому что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. У нас огромные пространства и дисбаланс в развитии территорий. Все это — первостепенные задачи, стоящие перед государством и его народом. А потому вопрос — как в таких условиях прийти к консенсусу — академики поставили во главу угла Общего собрания РАН. Не случайно тема первого дня Собрания — «Фундаментальные проблемы развития современного российского общества».
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