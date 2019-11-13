Газа, Палестина, , 12:33 — REGNUM По меньше мере 18 палестинцев, включая одну женщину, погибли в результате непрекращающихся ударов израильской армии по сектору Газа. Об этом13 ноября со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения палестинского анклава Ашраф аль-Кудра сообщает телекомпания Al Jazeera.

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Кроме того, ранения различной степени тяжести получили почти 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Израиле заявили о запуске за последние сутки 200 ракет с территории сектора Газа. Накануне сообщалось о семи убитых и 45 пострадавших в результате ударов военных Израиля по территории сектора Газа.

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Добавим, что премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе потребовал от израильских властей прекратить обстрел палестинского сектора Газа. Он назвал действия израильских военных агрессией против жителей сектора Газа. Штайе также обратился за помощью к Организации Объединенных Наций для защиты палестинцев.

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