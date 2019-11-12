Рамалла , , 23:44 — REGNUM Семь человек убиты и ещё 45 получили ранения в результате ударов военных Израиля по территории сектора Газа, сообщает 12 ноября RT со ссылкой на минздрав палестинской автономии.

Самолёты ВВС Израиля U.S. Air Force

По информации палестинских медиков, большинство из этих людей пострадали от израильских авиаударов.

«В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев семь человек погибли, 45 получили ранения», — цитирует агентство пресс-службу автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Израиле заявили о запуске за последние сутки 200 ракет с территории сектора Газа.

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