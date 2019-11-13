Тегеран, , 12:41 — REGNUM 12 ноября Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Хоссейн Багери заявил, что Иран занимает первое место на Ближнем Востоке в области ракетной мощи и ракетных технологий. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам генерала, усиление ракетного потенциала страны является одной из идей Исламской революции 1979 года. Он упомянул о том, что ракетная программа Ирана носит исключительно оборонительный характер и не несет никакой угрозы странам — соседям ИРИ.

Хоссейн Багери отдел дань памяти покойному офицеру КСИР Хасану Теграни Могаддаму, заявив, что Иран стал первой ракетной державой на Ближнем Востоке благодаря усилиям таких людей, как он.

Напомним, что Хасан Теграни Могаддам был убит 12 ноября 2011 года в результате взрыва на военной базе КСИР к западу от Тегерана. Офицер известен в Иране как «отец ракетной программы».