Киев, , 11:53 — REGNUM Представительство ЕС на Украине в день рассмотрения земельной реформы в Раде, сегодня, 13 ноября, выступило с заявлением, в котором поддержало планы властей по открытию рынка земли, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дипломатические ведомство подчеркивает, что рынок земли может» раскрыть огромный потенциал для экономики страны».

Вместе с тем, представительство ЕС делает ряд предостережений — в частности, отмечая, что при открытии рынка важно избежать чрезмерной концентрации земли в руках нескольких операторов; обеспечить справедливое отношение к владельцам небольших земель и гарантировать права активных мелких фермеров.

По мнению европейских партнеров, именно маленькие фермерские хозяйства были в основе системы государственной поддержки.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня парламент Украины рассматривает законопроекты по земельной реформе. Большинство политических сил и многие отдельные депутаты уже заявили, что не будут голосовать за открытие рынка земли.