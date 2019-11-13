Киев, , 11:44 — REGNUM Украина, официально открыв рынок земли, таким образом «сведет счеты с маньяком Лениным и людоедом Сталиным», — заявил на заседании Рады сегодня, 13 ноября, депутат «Слуги народа» Никита Потураев.

Соратник Зеленского отметил, что именно Ленин и Сталин сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства, то есть земли, а вот нынешняя власть вернет украинцам землю «раз и навсегда».

Депутатов оппозиции, выступающих против продажи земли, Потураев назвал наследниками «Ягоды, Ежова и Берии — кровавых палачей украинского народа».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня Верховная рада рассматривает законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Перед заседанием парламента состоялась встреча депутатов «Слуги народа» с президентом Зеленским, на которой фракция уточнила стратегию поведения в ходе заседания Рады. Три фракции парламента — «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — за жизнь», а также отдельные депутаты и депутатские группы выступают категорически против продажи земли.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что до 1917 года на территории современной Украины проживало порядка 70 млн человек, но после лишения права на собственность на землю миллионы людей разъехались по другим странам.