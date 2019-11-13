Киев, , 11:04 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 13 ноября, рассмотрит законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как значится в повестке дня, уже первым вопросом предусмотрено рассмотрение основного законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Также депутаты рассмотрят 11 альтернативных законопроектов по земельной реформе.

«Сегодня, 13 ноября — переломный момент для президента Владимира Зеленского. Впервые он требует принятия непопулярного решения — которое, однако, крайне необходимо для развития нашей страны», — заявляет политический эксперт и журналист Юрий Бутусов.

По информации эксперта, Зеленский собирает все силы «Слуг народа», чтобы обеспечить принятие в первом чтении закона о рынке земли, потому что на самом деле с голосами — кризис.

«Большинство депутатов-мажоритарщиков Слуги народа выступают против законопроекта. На прошлой неделе было всего 190 голосов (для положительного голосования надо как минимум 226 — ред.)… Зеленский рассчитывает на максимальную мобилизацию своей фракции и на поддержку фракции «Голос» — иначе унизительный провал», — комментирует Бутусов.

Решение значимое тем более, подчеркивает также он, что уже 14 ноября в Киев приезжает миссия МВФ, и принятие законопроекта станет весомым аргументом для успеха переговоров.

Также он подчеркивает, что сегодня Рада рассмотрит далеко не окончательный вариант земельной реформы — «все правки, все детали Зеленский обещает учесть и рассмотреть во втором чтении».

ИА REGNUM напоминает, что накануне три фракции Рады провели в парламенте Украины акцию, направленную против принятия земельной реформы, и пообещали не допустить успешного голосования по этому законопроекту.