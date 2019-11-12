Киев, , 15:33 — REGNUM Три фракции Верховной рады Украины — «Батькивщина» Тимошенко, «Европейская солидарность» Порошенко и «Оппозиционная платформа — За жизнь» на заседании сегодня, 12 ноября, выступили против принятия закона о продаже на Украине земли сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители политических сил устроили (отдельно друг от друга) соответствующие перфомансы в Раде. Фракции приготовили огромные баннеры в поддержку моратория на продажу земли, лидеры политических сил отметились яркими выступлениями по этой теме.

В частности, депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович констатировал, что много бед за свою историю видела украинская земля — «но такого, чтобы ее продавали, еще не было».

«Всем представителям МВФ, Сороса и другим, чьи загребущие руки тянутся к земле, я хочу сказать: «Хрен вам, а не земля Украины». Дидька лысого вы получите, а не землю», — заявил Рабинович, добавив, что готов исполнить песню «Вставай, страна огромная», если бы у него был талант к пению.

Юлия Тимошенко в своей речи подчеркнула, что глобальные спекулятивные структуры мира определили именно землю основным товаром, который они хотят скупать, имея в распоряжении большие суммы денег.

«Поэтому Украине ни в коем случае нельзя остаться без такого важного стратегического ресурса как земля. Если это случится, мы лишим стратегического ресурса все последующие поколения. И потом отсудить землю в международных судах будет невозможно», — предупреждает экс-премьер Украины.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада планирует рассмотреть все варианты проектов закона (более десятка законопроектов) о рынке земли в среду, 13 ноября. Накануне президент Зеленский пообещал, что вопрос о покупке земли иностранцами и иностранными компаниями будет решаться через несколько лет на всеукраинском референдуме.

11 ноября на главных автомагистралях Украины и в Киеве состоялись масштабные акции протеста против земельной реформы.